النمسا تسجل 2296 إصابة جديدة و82 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة النمساوية، 2296 إصابة جديدة و82 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال 24 ساعة وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
توفي 5209 حالات .. مشيرة إلى تواجد 2964 حالة في المستشفى منها 489 في العناية المكثفة.
وذكرت وزارة الصحة ، في بيان لها اليوم السبت، أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 337 ألفا و209 حالات، تعافى منها 300 ألف و611 حالة بينما
وأوضحت أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 439 ، يليها النمسا السفلى 416 حالة ، والنمسا العليا 407 ،وستيريا
وكان وزير الصحة ردولف انشوبير، قد أعلن في وقت سابق، أن حملة توزيع لقاح كورونا الجديد من المقرر أن تبدأ في أوائل يناير المقبل.
يُشار إلى أن الخبراء يتوقعون حدوث الموجة الثالثة من وباء كورونا هذا الشتاء في أوروبا عقب احتفالات عيد الميلاد والتي يرجح أن تشهد تهاونًا في قيود الخروج والحجر المنزلي.
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