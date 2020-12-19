الفلبين تسجل 1491 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة الفلبينية في أحدث تقرير لها عن فيروس كورونا أنه تم تسجيل 1491 حالة إصابة جديدة اليوم، ليبلغ إجمالي عدد الحالات النشطة في البلاد 047ر28 أو 1ر6%، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الفلبين اليوم السبت.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا 458 ألفا و44 حالة.

وسجلت الوزارة 436 حالة تعاف جديدة من الفيروس حتى الساعة الرابعة مساء اليوم السبت.

وبذلك يرتفع عدد حالات التعافي إلى 421 ألفا و86 أو 9ر91% في البلاد.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 8911 حالة أو 95ر1% بعد تسجيل 36 حالة وفاة جديدة.

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