مصر تسجل 579 إصابة جديدة بكورونا و 26 وفاة

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 579 حالة جديدة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) فضلا عن 26 حالة وفاة.

وبهذه الحصيلة اليومية الجديدة، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات التي تم تسجيلها في مصر بفيروس كورونا حتى يوم الجمعة إلى 124280 إصابة، كما ترتفع حصيلة الوفيات إلى 7041 وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 238 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 106157 حالة.

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