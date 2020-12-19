تطوّرات الحالة الصحية لـ ماكرون

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 ديسمبر 2020 02:15 مساءً - منذ 8 ثواني الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أعلن قصر الإليزيه اليوم السبت، عن تطورات الحالة الصحية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأشار طبيب الرئاسة الفرنسية، أنّ حالة الرئيس ماكرون مستقرة، ونتائج الإختبارات مطمئنة”. وأكّد، أنّ “الرئيس يعاني من سعال وتعب، لا يعيقان قيامه بمهامه”.

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