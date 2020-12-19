البرلمان العربي يرحب بتشكيل الحكومة الجديدة في اليمن

السبت 19 ديسمبر 2020

رحب البرلمان العربي بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة في اليمن برئاسة الدكتور معين عبدالملك، استكمالاً لتنفيذً بنود اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن تم تنفيذ الترتيبات العسكرية في الاتفاق.



وأكد رئيس البرلمان عادل العسومي أهمية هذه الخطوة المحورية والتاريخية في استعادة الأمن والاستقرار بالجمهورية اليمنية، وتوحيد الصف اليمني وتفعيل مؤسسات الدولة، وتهيئة الأجواء أمام الحكومة الجديدة في تنفيذ المشروعات التنموية في المناطق المُحررة، بما يعود بالنفع على الشعب اليمني الشقيق والتخفيف من معاناته.

وثمَّن الجهود المُخلصة والمُقدرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية لتوحيد صف اليمنيين ومواصلة دعم جهود الحل السياسي للأزمة.. مُشيداً في الوقت ذاته بحرص الأطراف اليمنية، مٌمثلة في الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على تغليب المصلحة الوطنية وإعلاء مصلحة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته نحو إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد سعيًا لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تطلعه لأن يكون تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة خطوة مهمة في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية في جميع أبعادها، استناداً إلى المرجعيات الثلاث: مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216.