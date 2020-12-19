شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الإرهابي على تجمع لقراءة القرآن بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

استنكرت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي على تجمع لقراءة القرآن الكريم في إقليم غزني بجمهورية أفغانستان الإسلامية، مما أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا بينهم أطفال. وأكدت المنظمة مجدداً موقفها الثابت الرافض لجميع أشكال الإرهاب والعنف والغلو مهما كانت الأسباب والدوافع. وقدمت منظمة التعاون الإسلامي صادق التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة شعب أفغانستان، معربة عن تمنياتها بعاجل الشفاء للمصابين.

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