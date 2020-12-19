شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ثالث دولة تحصل على عينة من تربة سطح القمر والان نبدء بالتفاصيل
وبهذه المهمة تصبح الصين ثالث دولة تجلب عينات من القمر إلى الأرض ، بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق، وهذه هي المرة الأولى منذ 44 عامًا التي يتم فيها الحصول على عينات من تربة القمر وصخوره إلى الأرض.
وسيجري علماء عمليات تخزين وتحليل وبحث لأول عينات تحصل عليها البلاد من جسم خارج كوكب الأرض.
وكان التلفزيون الحكومي الصيني قد أفاد في ساعة مبكرة من صباح أمس الأول الخميس أن مسبار الفضاء الصيني ، هبط في أحد السهول في منغوليا الداخلية في شمال الصين.
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