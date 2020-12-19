الموقف الوبائي.. حالات الشفاء من كورونا تفوق الإصابات اليومية مجدداً



أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن تسجيل حالات شفاء من فيروس كورونا تفوق الإصابات اليومية. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم تسجيل 1914 حالة شفاء، فضلاً عن 1307 إصابة"، مؤكدة "تسجيل 10 وفيات بالوباء".

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