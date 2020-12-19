العتبة الحسينية تعلن صرف أكثر من ثلاثة مليارات دينار لإجراء عمليات جراحية مجانية في 2020

ونقل موقع "الأئمة الاثني عشر" في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، عن الموقع الرسمي للعتبة قوله، إن "مستشفى زين العابدين التابع لها أجرى عمليات مجانية وأخرى بأسعار مخفضة جداً خلال عام 2020 بلغت قيمتها 3 مليار دينار".وأضاف أن "مستشفى زين العابدين (في كربلاء المقدسة) لا تعمل بنظام الاستثمار الكامل وتعالج آلاف الحالات المرضية مجاناً منذ إنشائها وإلى الآن".

وأوضحت العتبة الحسينية، أن "دور المؤسسات والمراكز الصحية التابعة لها هو دور مكمل لجهود الجهات الصحية المعنية في المحافظة في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، وفقاً للمتولي الشرعي الشيخ عبد المهدي الكربلائي في حديث له يعود لعام افتتاح المستشفى".

وبينت، انها "تسعى إلى إدامة تطوير أقسام المستشفى من خلال تجهيزها بأحدث الأجهزة المتطورة واستقدام أمهر الأطباء واستحداث العديد من الأقسام والردهات، بحسب الأطباء العاملين فيها".



ونقل الموقع الرسمي للعتبة، عن مسؤول إعلام المستشفى مصطفى الموسوي، قوله إنه "بتوجيه مباشر من قبل ممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، تم إجراء أكثر من (315) عملية جراحية للمواطنين مجاناً خلال هذا العام (2020) من بينها عمليات كبرى وفوق الكبرى بمبلغ اجمالي تجاوز (3) مليار دينار عراقي".

وأضاف: "تم إجراء (1385) عملية جراحية كبرى بأسعار مخفضة خلال هذا العام الحالي، بالرغم من تفشي جائحة (كورونا)".

وخلال العام الحالي، استقبل المستشفى الكثير من المصابين أثناء التظاهرات التي انطلقت في جميع المحافظات العراقية وتلقوا علاجهم (بالمجان)، وفقاً للموسوي.

وتابع مسؤول اعلام المستشفى، انه "إضافة إلى تقديم الدواء والرعاية الصحية لأكثر من (5500) حالة مرضية مصابة بفيروس (كورونا) ولازال العمل متواصل من خلال كادر طبي متخصص حيث يقدمون تلك الرعاية لهم في منازلهم (مجانا)".

