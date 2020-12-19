في ذكرى الثورة.. البرهان يجدد عهد الجيش مع السودانيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جدد القائد العام للقوات المسلحة في السودان، عبد الفتاح البرهان، العهد مع الشعب بأن يظل الجيش الضامن والحامي للثورة ومكتسباتها.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، هنأ البرهان الذي يتقلد أيضا رئاسة مجلس السيادة، التهاني للسودانيين بمناسبة الذكرى الثانية لثورة ديسمبر/ كانون أول 2018، والتي تصادف اليوم السبت.

وسأل الله أن "يعيدها على السودان وهو ينعم بالحرية والسلام والعدالة، والجنة والخلود للشهداء الأبرار، المجد والعزة للسودان".

وانطلقت شرارة الثورة السودانية بمدينة عطبرة شمالي السودان، في 19 ديسمبر 2018، عبر احتجاجات طلابية ضد غلاء الأسعار وندرة الخبز، سرعان ما تمددت سريعا إلى مدن أخرى، ليرتفع سقف المطالب لـ"إسقاط نظام عمر البشير".

ولم تتوان آلية نظام الإخوان القمعية، في استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين في محاولة لإخماد نار الثورة، ما أدى لمقتل عشرات الأشخاص خلال أسابيع.

ومع ذلك تمسك المحتجون بسلمية حراكهم، وهو ما شكل سر نجاح "ثورة ديسمبر" التي أطاحت بنظام الإخوان عبر عزل الرئيس حينها عمر البشير، وإنهاء عقود من الديكتاتورية.