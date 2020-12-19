الكويت تفتح الرحلات المباشرة بما فيها الـ 34 «المحظورة» خلال يناير المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

توقعت مصادر موثوقة في الطيران المدني الكويتي عودة رحلات الطيران المباشر من وإلى مطار الكويت الدولي مع جميع الدول، بما فيها «المحظورة»، خلال يناير المقبل.



وبحسب صحيفة «القبس» الكويتية فإن السلطات الصحية ستقيّم مجريات بدء عودة رحلات العمالة المنزلية إلى البلاد، باعتبارها مقياساً على مدى نجاح الحجر المؤسسي داخل الكويت خلال الأيام المقبلة، تمهيداً للموافقة على بدء استئناف الرحلات مباشرة الشهر المقبل من عدمه.

وأوضحت السلطات الصحية أن الموافقات الصحية لم تعد ترتكن فقط إلى دخول لقاح كورونا بشكل كبير لإعطاء الضوء الأخضر باستئناف الرحلات مباشرة، وإنما يتوقف ذلك أيضاً على الإدارة الجيدة لعملية الحجر من جانب الفنادق والمؤسسات المحلية، إلى جانب قدرة ونجاح «الطيران المدني» على إدارة الحركة حسب الخطط الموضوعة وفقاً لعدد محدد من الرحلات لكل دولة.

ورحبت مصادر في قطاعي مكاتب السفر والفنادق بالتوجه نحو السماح بالرحلات الجوية بشكل مباشر، داعية الجهات المعنية بتقليص مدة الحجر الإلزامي المؤسسي إلى ما بين 5 - 7 أيام بدلاً من 14 يوماً، خصوصاً أن القادم إلى البلاد لا يدخل بغير شهادة PCR التي تثبت سلبية نتيجة الفيروس، وبالتالي لا جدوى من المدة المقررة حالياً.