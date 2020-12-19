شكرا لقرائتكم خبر عن غريفيث: تشكيل الحكومة اليمنية خطوة محورية نحو السلام والان مع التفاصيل
وقال غريفيث «إن هذه خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار وتحسين مؤسسات الدولة ورفع مستوى الشراكة السياسية، وهي خطوة محورية نحو حل سياسي دائم للصراع في اليمن»، مشدداً على ضرورة القيام بالمزيد من العمل لإشراك المرأة اليمنية في الحكومة ومناصب صنع القرار خاصةً في أعقاب السابقة التاريخية التي حددها الانتقال السياسي في اليمن من خلال مؤتمر الحوار الوطني.
وأثار تشكيل الحكومة مخاوف المليشيا الحوثية التي اكتفت بالتوجيه لناشطيها بمهاجمة الحكومة والتخفيف من أهميتها ودورها خلال المرحلة القادمة، فيما زعم رئيس اللجنة الثورية الانقلابية محمد علي الحوثي في تعليق مقتضب، أن الأطراف المتفقة على الحكومة متشاكسون وجهودهم ستثمر فشلاً.
وقوبل تشكيل الحكومة بارتياح شعبي واسع في مختلف المحافظات اليمنية بما فيها مناطق سيطرة الحوثي وأمل كبير في بداية لمرحلة جديدة تنهي أزمة اقتصادية متصاعدة وتعزز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.
كانت هذه تفاصيل خبر غريفيث: تشكيل الحكومة اليمنية خطوة محورية نحو السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.