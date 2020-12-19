شكرا لقرائتكم خبر عن بنما تأمر الجنسين بالتسوق في أيام مختلفة للحد من تفشي كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الصحة في بنما إن بلاده ستعيد هذا الأسبوع فرض قيود على الحركة في أنحاء البلاد تُلزم الرجال والنساء بالتسوق في أيام مختلفة خلال موسم الاحتفالات بالعام الجديد، في أعقاب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وتشبه هذه القيود تلك التي فرضتها الدولة في أكثر المناطق تضرراً من الوباء في يونيو/ حزيران.

وقال وزير الصحة لويس سوكريه الجمعة في بيان عبر التلفزيون «بدءاً من يوم الاثنين 21 من ديسمبر، وعملاً على التقليل من التنقل، سيكون التسوق على أساس النوع»، وسيفرض حجر صحي كامل على الجنسين في عيد الميلاد ويوم رأس السنة.

وسجلت السلطات الصحية في بنما يوم الخميس 3348 إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 وفاة، في زيادة يومية قياسية لأعداد الإصابات والوفيات.

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