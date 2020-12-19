شكرا لقرائتكم خبر عن ألكساندرا صورة واقعية لبطلة «ذا كوينز جامبت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

وصف مشجعون، ألكساندرا بوتيز (25 عاماً) بأنها الانعكاس الواقعي لبطلة مسلسل نتفليكس «ذا كوينز جامبت» بيث هارمون، وذلك بعد نشر قصتها في وسائل الإعلام، ويتابع بوتيز 215 ألف شخص على «إنستجرام» وهي من مواليد تكساس الأمريكية، لكنها نشأت في كندا لأبوين مهاجرين من رومانيا، بدأت ألكساندرا لعب الشطرنج بسن الـ6 بسبب رهان بين والدها ووالدتها وقالت في تصريح لنيويورك بوست: «والدتي لا تجيد كثيراً لعب الشطرنج، لذلك راهن والدي معها على أنني سأفوز عليها بعد أسبوعين من تعليمي قواعد اللعبة وبالفعل فزت عليها».

واصل والد ألكساندرا تعليم ابنته وبعد عامين بدأ يصطحبها لمواجهة لاعبين في الحدائق ويقول لهم: «هل من الممكن أن تجرب ابنتي حظها في دور شطرنج ؟» يسمحون لها، لكن يندمون بعد ذلك عندما تهزمهم. وتضيف: «بعد فوزي عليهم، يسألون والدي ما اسم ابنتك ؟»، نافست نجمة الشطرنج في أول بطولة وطنية بسن الـ8 وفازت بالمركز الأول وتواصل حبها للعبة بعد عودة العائلة لتكساس وفازت في سن الـ15 ببطولة ناشئات أمريكا.

هيمن الشطرنج على حياة ألكساندرا في الثانوية وكان معظم الحديث مع زميلاتها اللاعبات يدور حول تكتيك الفوز، وتضيف: «الكثير شكك في تفوقي لأنني أنثى ومن ضمنهم أقرب الأصدقاء وأحياناً اسمعهم وهم يقولون: ستلعب أمام أثنى؟ ستفوز بسهولة».

حصدت ألكساندرا 6 بطولات وطنية وتحمل لقب الماستر في الاتحاد الدولي للشطرنج فئة السيدات وتخرجت من جامعة ستانفورد في 2017 قسم العلاقات الدولية وتركت بصمتها في الجامعة بكونها أول امرأة تحتل منصب الرئيس في نادي الشطرنج بتاريخها، أسست ألكساندرا مع شقيقتها أندريا شركة على السوشيال ميديا (Crowd Amp ) تستخدم فيها الذكاء الصناعي لتطوير التواصل الشخصي وكانت تنشر منذ أيامها الجامعية مبارياتها ببث مباشر على تطبيق «Twitch» للألعاب وتدير حسابها الخاص في التطبيق بالتعاون مع شقيقتها أندريا التي تلعب الشطرنج أيضاً، وبعد تهافت المتابعين على مشاهدة مبارياتها قررت في 2019 جعل بث المباريات مصدر ربح وهو قرار سبب ارتباكاً لوالديها وبعض مستشاريها.

نجومية الإنترنت

وانتقلت ألكساندرا لمدينة نيويورك بحثاً عن بداية جديدة وركزت على بث مبارياتها في موقع «chess.com» ومع بداية عام 2020 وصل متابعوها لـ61 ألف على «Twitch»، لكن هذا الرقم قفز بشكل صاروخي بعد جائحة كورونا وتعلق: «تفجر الاهتمام بالشطرنج في التطبيق وكنت أنا من بين أعلى اللاعبين جذباً، أتذكر أنني كنت لا أنام من شدة الفرح»، انتقلت ألكساندرا لمدينة أوستن في تكساس مؤخراً مع شقيقتها أندريا التي أنهت الثانوية وستنتظر عاماً واحداً قبل اللحاق بالجامعة ويقال إنهما على وشك التعاقد مع وكالة تمثل نجوم الرياضية الإلكترونية.

ويتقاضى المؤثرون واللاعبون أصحاب البث المباشر الكثير من المال من المعلنين، إضافة إلى عقود الرعاية. على سبيل المثال، تصل ثروة اللاعب تيلر «نينجا» بيلفنز (28 عاما)ً لـ25 مليون دولار ويحتل حالياً المركز الأول في عدد متابعي بثه المباشر على «Twitch» (16.5 مليون)، ويتابع ألكساندرا حالياً 469 ألف شخص على «Twitch» و200 ألف على قناتها باليوتيوب وارتفع العدد بعد الشعبية التي حصدها فيلم نتفليكس هذا العام وتربعه على عرش الأكثر مشاهدة في أكتوبر وتعلق ألكساندرا: «الفيلم صور فعلاً جوانب حياة لاعبة الشطرنج وانغماسها في التكتيك وأظهر فعلاً نظرة المجتمع للاعبات، نشرت صورة بشعر أحمر مثل بطلة الفيلم وانهالت التعليقات عليّ من المتابعين».