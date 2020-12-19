شكرا لقرائتكم خبر عن شارابوفا تستعد لزفاف ملكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتادت نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا (30 عاماً) على الضغوط منذ فوزها بسن صغيرة بلقب ويمبلدون على حساب المخضرمة الأمريكية سيرينا ويليامز لكنها ستواجه الآن ضغوطاً من شكل مختلف بخصوص تنظيم حفل زفافها من ألكسندر جيلكيز (41 عاماً) تاجر اللوحات الفنية، وارتاد خطيب شارابوفا مدرسة ايتون مع الأمير ويليام كما أن بيبا شقيقة كيت زوجة ويليام صديقة للعائلة .

وحضر ألكسندر حفل زفاف ويليام وكيت في 2011 وحفل زفاف شقيقه هاري في 2018 لذلك من المتوقع أن يكون الأميران من المدعوين في حفل الزفاف، ويتحدر ألكسندر من طبقة مثفقة فوالده طبيب جلدية شهير ووالدته روبين تشغل منصباً إدارياً في جامعة أوكسفورد قسم دراسات روسيا وأوروبا الشرقية منذ سنوات عديدة وارتاد ألكسندر وشقيقه الأصغر شارلي مدرسة داخلية منذ سن الـ7 قبل الانتقال لإيتون لكنه رغم نشأته البعيدة عن الأرستقراطية سيرغب في زفاف يليق بمعارفه.

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