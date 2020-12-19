بالصور.. "تنشيط الرياضة" في متنزهات دمياط الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

أطلقت مديرية الشباب والرياضة في دمياط، مبادرة "تنشيط الرياضة"، والتي تهدف إلى شغل الحدائق والمتنزهات العامة في المحافظة بفعاليات تنافسية.

وقال محمود أبو زهرة، وكيل الوزارة، إن المبادرة تستضيفها مدينة دمياط الجديدة، وتجري بشكل أسبوعي يوم الجمعة، وتشهد مشاركة العشرات من الأهالي من فئات عمرية مختلفة.

ودعا أبو زهرة، الشباب إلى المشاركة في فعاليات تنشيط الرياضة، والمنافسة على المسابقات التي تجري تحت إشراف المديرية.