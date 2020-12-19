محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:
حضر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، فعاليات مبادرتين عماليتين بأحد الأماكن السياحية غرب بورسعيد.
وجاءت المبادرة الأولى من خلال مؤتمر عن المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، والثانية تحت عنوان "احمي نفسك" وذلك بقطاعات السياحة، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والبتروكيماويات.
وكان وزير القوى العاملة، قد دشن في بداية زيارته للمحافظة مبادرة "صيادي مصر"، بمسرح المركز الثقافي في حي الشرق، لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة من العمالة غير المنتظمة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. وزير القوى العاملة يشهد فعاليات مبادرتين للمرأة والصحة في بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.