"استعلام مباشر" أسماء المقبولين فى الدعم التكميلي 3 الدفعة الثالثة 2020 علي موقع صندوق المعونة الوطنية

أعلن صندوق المعونة الوطنية، صباح اليوم السبت، بدء استقبال طلبات الاستفادة من برنامجي الدعم الحكومي " برنامج تكافل 3 وبرنامج الدعم التكميلي"، إلكترونيًا على الرابط.

وقال صندوق المعونة الوطنية في تصريح صحفي إن التسجيل وتقديم طلب للدعم التكميلي ودعم عمال المياومة في

لتسجيل طلب الدعم التكميلي ( اضغط هنا )

الأردن يكون اعتبارا من ليلة الجمعة – السبت 19 ديسمبر / كانون أول 2020.

وأشار إلى وجود مجموعة شروط لا بد من توافرها في الأشخاص الراغبين في

التسجيل للحصول على دعم عمال المياومة والدعم التكميلي من صندوق المعونة الوطنية، داعية إلى إتباعها بشكل جيد.

وأفاد بأن صرف دعم عمال المياومة يشترط ألا يكون الشخص لديه اشتراكا بالضمان الاجتماعي الأردني، مشددا على ضرورة أن لا تكون الزوجة أو أحد الأولاد موظفين في السلك الحكومي العام.

تجدون هنا ( رابط تسجيل طلب الدعم التكميلي )

تجدون هنا ( تسجيل طلب الدعم التكميلي الدفعة الثالثة )