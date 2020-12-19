سقوط صواريخ على قاعدة جوية أمريكية في أفغانستان

أعلن المتحدث باسم مقاطعة باجرام الأفغانية سقوط عدة صواريخ على قاعدة باجرام الجوية التابعة للقوات الأمريكية، في مقاطعة باروان الأفغانية صباح السبت، دون ورود أنباء عن وقوع أضرار.

وأشار المتحدث باسم حاكم المقاطعة، وحيد شاهكار، إلى أن متمردين كانوا يخططون لإطلاق 12 صاروخا على القاعدة الجوية الرئيسية للولايات المتحدة، لكنهم لم يتمكنوا من إطلاق سوى خمسة صواريخ، حيث أطلقت الصواريخ من منطقة قلندرخيل في محافظة باروان، ووقع الحادث حوالي

الساعة 6:30 بالتوقيت المحلي للمنطقة، صباح اليوم السبت.

كما لفت شاهكار إلى أن "10 صواريخ من نوع BM-12، كانت منصوبة على شاحنة، أطلقت خمسة صواريخ، لكن الشرطة أحبطت إطلاق الصواريخ الأخرى.

ووقع انفجارا، يوم الجمعة، في تجمع ديني بوسط أفغانستان أسفر عن مقتل 15 مدنيا على الأقل وإصابة 20 آخرين.

و أشارت وزارة الداخلية الأفغانية، أنه ربما يكون هناك أطفال

بين الضحايا، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وكان القتلى والجرحى يحضرون تجمعا لتلاوة القرآن الكريم. وفقا لوكالة "رويترز".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن المعلومات الأولية تشير إلى

زرع المتفجرات في عربة يد في منطقة بوسط إقليم غزنة.

يذكر أن أعمال العنف لا تزال قائمة في هذه البلاد التي مزقتها الحرب، حتى بالتزامن مع عقد محادثات سلام بين وفد من الحكومة الأفغانية وممثلين لطالبان في العاصمة القطرية الدوحة. ويحاول مسلحو طالبان (الحركة المحظورة في روسيا) اجتياح مدن صغيرة أو أحياء بجميع أنحاء أفغانستان، وتعزيز مواقعهم، والقيام بعمليات كرّ وفرّ ضد قوات الأمن.