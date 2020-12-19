بومبيو: روسيا تقف وراء هجمات إلكترونية طالت عدة وكالات حكومية أمريكية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن روسيا تقف وراء الهجوم الإلكتروني الكبير الذي طال وكالات حكومية أمريكية عدة وأهدافا في كل أنحاء العالم أيضا.
وأضاف بومبيو في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت "كانت هناك جهود كبيرة لاستخدام جزء من برنامج معلوماتي لطرف ثالث لدس رمز أساسي داخل
وكان بومبيو أشار، في تصريحات يوم الاثنين الماضي، إلى تورط موسكو في هذه الهجمات، مؤكدا أن الحكومة الروسية نفذت محاولات متكررة لاختراق شبكات الحكومة الأمريكية.
وذكرت مجموعة "مايكروسوفت"، في بيان أمس الأول، أنها أبلغت أكثر من 40 عميلا، استهدفوا بالبرامج الضارة التي يقول خبراء الأمن إنها قد تسمح للمهاجمين بالوصول بلا قيد إلى الأنظمة الحكومية الرئيسية وشبكات الطاقة الكهربائية والمرافق الأخرى.
وأكد براد سميث رئيس شركة "مايكروسوفت"، أن نحو 80% من العملاء المتضررين موجودون في الولايات المتحدة، إلى جانب آخرين في بلجيكا وبريطانيا والإمارات وكندا والمكسيك وإسبانيا.
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