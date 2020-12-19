أمريكا تسمح باستخدام لقاح شركة مودرنا في حالة الطوارئ

أجازت السلطات الصحية في أمريكا استخدام لقاح شركة مودرنا للوقاية من فيروس كورونا، وحصل هذا العقار على ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية وذلك في نبأ سار للأمريكيين الذين تشهد بلادهم ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بالعدوى.

وأعلنت الإدارة ترخيص استخدام لقاح مودرنا في وقت بعدما أجازته لجنة الخبراء الخارجيين بالإدارة أمس الخميس.

ويمثل القرار أول ترخيص في العالم للقاح مودرنا الذي يعتمد على تكنولوجيا آر.إن.إيه وذلك بعد أقل من عام من

اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وتلقى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اللقاح المكافح لـ(كوفيد-19) علنًا بمركز (والتر ريد) الطبي العسكري بالعاصمة واشنطن.



وبثت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الجمعة لقطات حية لطبيب يلقي أسئلة طبية لمتلقيي اللقاح؛ للتأكد من سلامة حالتهم الصحية وأنهم لا يعانون من أي أمراض تمنعهم من تلقيهم اللقاح.



وأظهرت اللقطات الحية لحظة تلقي الجراح العالم للولايات المتحدة، جيروم

آدامز، اللقاح أعقبته السيدة الثانية، كارين بنس، ثم بنس في حضور خبير الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي داخل القاعة.



وأوضحت الطبيبة أن اللقاح عبارة عن جرعتين متسلسلتين ما يعني أن المجموعة

السابقة سيتلقون جرعة أخرى في غضون 21 يومًا، وأبلغتهم بالتواصل في حال وجود أي أعراض جانبية.



وأعرب مايك بنس مائب الرئيس الأمريكي عن سعادته وسعادة زوجته لتلقيهم اللقاح مؤكدًا أنهما رغبا في المضي قدمًا وتلقي هذا اللقاح ليؤكدا للشعب الأمريكي أنهما "قطعا الشريط الأحمر" واتخذا خطوة للأمام، وأنه يمكن للشعب الأمريكي أن يكونوا واثقين أن لديهم خلال ساعة أو اثنين لقاحًا آمنًا وفعالًا مكافحًا لفيروس (كورونا) المستجد.