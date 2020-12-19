السودان: تسجيل 356 إصابة جديدة و17 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 22 ألفا و621 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الأربعاء الماضي - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 286 في ولاية الخرطوم، فيما تم تسجيل بقية الحالات في 9 ولايات.

وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات إلى 1425 حالة.. فيما تم

شفاء 151 حالة؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 13 ألفا و24 شخصا.وشددت "الصحة السودانية" على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والإجراءات الاحترازية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

وسجلت اليوم الهند 25 ألفا و153 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ ليتخطى إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن حاجز الـ 10 ملايين حالة.

وذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية أن الهند تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات بالفيروس، حيث وصل إجمالي الإصابات فيها إلى 10 ملايين و4 آلاف و599 حالة.

وأوضحت "الصحة الهندية" أنه تم تسجيل 347 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات المتعلقة بالفيروس حتى الآن إلى 145 ألفا و136 حالة.. فيما ارتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 9 ملايين و550 ألفا و712 شخصا، بينما وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة النشطة في البلاد إلى 308 آلاف و751 حالة.