إصابات كورونا في الهند تتجاوز حاجز الـ10 ملايين حالة

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت تسجيل 25 ألفا و153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ ليتخطى إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن حاجز الـ 10 ملايين حالة.

وذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية أن الهند تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات بالفيروس، حيث وصل إجمالي الإصابات فيها إلى 10 ملايين و4 آلاف و599 حالة.

وأوضحت "الصحة الهندية" أنه تم تسجيل 347 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24

ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات المتعلقة بالفيروس حتى الآن إلى 145 ألفا و136 حالة.. فيما ارتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 9 ملايين و550 ألفا و712 شخصا، بينما وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة النشطة في البلاد إلى 308 آلاف و751 حالة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير

عن 17 إصابة جديدة بينها 3 بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع حالتين في بكين والأخرى في لياونينغ، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86806 حالات وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 8 حالات في شنجهاي وحالتين في شاندونغ وحالة واحدة في كل من تيانجين وتشجيانغ وفوجيان وقوانغدونغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4093 حالة غادر منها 3829 حالة المستشفيات بعد شفائهم.وأضافت أن 14 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81865 شخصا، مشيرة إلى أن 6739 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.