ألمانيا تسجل أكثر من 31 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 31.300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و702 وفاة.

وأفاد معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أن إجمالي عدد الإصابات بلغ مليون و471 ألفا و238 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 25 ألفًا و640 حالة، مشيرًا إلى أن إجمالي المتعافين بلغ مليون و85 ألفًا و500 شخص.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، يوم الخميس،

إلى مليون و406 آلاف و161 حالة، بعد تسجيل 26923 إصابة جديدة، بحسب ما ذكرته بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 24125 بعد تسجيل 698 وفاة جديدة، وفقا لقناة الغد.

و تكافح دول في أنحاء

العالم، موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء

الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.

وحصد فيروس كورونا أرواح نحو 70 مليون وأكثر من 581900 شخص حول العالم، وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.