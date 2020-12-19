- 1/2
- 2/2
تعتزم الولايات المتحدة إغلاق آخر قنصليتين لها متبقيتين في روسيا ، بعد أن أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الكونغرس بذلك .
وأخبرت وزارة الخارجية المشرعين الأسبوع الماضي، أنها ستغلق بشكل دائم قنصليتها في مدينة فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا، كما ستعلق مؤقتًا العمليات في القنصلية في يكاترينبرغ شرقي جبال الأورال.
وجاء الإخطار قبل 3 أيام من هجوم روسي كبير على أنظمة الكمبيوتر الحكومية والخاصة في الولايات المتحدة، الأمر الذي أثار مخاوف خطيرة بشأن الأمن السيبراني.
وقال إخطار الوزارة إلى الكونغرس، الذي حصلت وكالة أسوشيتد برس على نسخة منه، إن الإغلاقات ترجع إلى قيود وضعتها السلطات الروسية في عام 2017 على عدد الدبلوماسيين الأميركيين المسموح لهم بالعمل في البلاد.
كان وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو، أعلن أنّ روسيا تقف وراء الهجوم الإلكتروني الكبير الذي طال وكالات حكوميّة أميركيّة عدّة وأهدافًا في كلّ أنحاء العالم أيضًا.
وقال بومبيو لبرنامج “ذي مارك ليفين شو” الجمعة: “كانت هناك جهود كبيرة لاستخدام جزء من برنامج معلوماتي لطرف ثالث لدس رمز أساسي داخل أنظمة الحكومة الأميركية”. وأضاف “الآن يمكننا أن نقول بشكل واضح جدا أن الروس يقفون وراء ذلك الهجوم”.
وأشار إلى تورط موسكو في هذه الهجمات، مؤكدا أن الحكومة الروسية نفذت محاولات متكررة لاختراق شبكات الحكومة الأميركية.
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة ترامب تعتزم إغلاق آخر قنصليتين لها في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.