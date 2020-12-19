فيديو.. صور سليماني والمهندس تحيط بجدران البرلمان العراقي

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 ديسمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 49 دقيقة

يستعد البرلمان العراقي لإحياء الذكرى السنوية الأولى لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وقائد كتائب حزب الله العراقي أبو مهدي المهندس ، حيث غطت صور كبيرة ويافطات لسليماني وأبو مهدي المهندس جدران كبرى قاعات البرلمان .

وحسب مصادر برلمانية فإن الاحتفالية ستكون برعاية مجلس النواب العراقي، وتم توجيه الدعوات الرسمية إلى عدد كبير من الساسة العراقيين وقادة الأحزاب في مقدمتهم الرئاسات الثلاث.. كما علق نواب يمثلون أحزاباً موالية لإيران منضوية تحت مظلة تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري صوراً لمقاتلين من ميليشيات الحشد الشعبي.

وقبل شهرين، أبدى العديد من العراقيين في مدينة كربلاء جنوب البلاد، امتعاضهم وغضبهم من انتشار صور للمرشد الإيراني، علي خامنئي، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي قتل في حرم مطار بغداد مطلع العام الحالي قاسم سليماني، ورفعها في المواكب التي تقدم الخدمات للزائرين المتوافدين إلى مرقد الإمام الحسين في كربلاء، التي تستعد لمناسبة أربعينية الإمام الحسين.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُرفع فيها صور المرشد الإيراني وسليماني في المدن العراقية، فقبلها تم رفعها في بغداد وديالى ومحافظات أخرى جنوب البلاد ومنها البصرة، وخلال التظاهرات الأخيرة عمد العديد من الشبان إلى حرق تلك الصور وإتلافها، تعبيرا عن غضبهم من التدخلات الإيرانية في البلاد.