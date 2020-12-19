وكالة روسية تكشف تفاصيل «فضيحة فساد كبرى» في تركيا

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كشفت وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية «RIA – FAN» تحقيقا في فضيحة الفساد الكبرى داخل حكومة أردوغان.

وأعادت الوكالة الروسية فتح ملف الفساد والرشوة في القضية التي شغلت الرأي العام التركي في ديسمبر 2013، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ7 لها.

ونشر حساب صحيفة زمان التركية على «يوتيوب» مقطع فيديو أوضحت خلاله أن قضية الفساد التركية الكبرى متورط بها 4 وزراء من المقربين لأردوغان.

ولفت الفيديو إلى أن من بين المتورطين في القضية أيضا رجل الأعمال التركي ذو الأصول الإيرانية رضا ضراب المعتقل حاليًا في أمريكا.

وأوضحت الصحيفة أن التحقيقات في قضية الفساد والرشوة التركية تمت على مرحلتين الأولى في 17 ديسمبر وتم وقتها اعتقال ما لا يقل عن 50 شخصا بينهم مسئولين بالدولة ورجال أعمال بارزين وأبناء ثلاثة وزراء بالحكومة، ثم وصل عدد المعتقلين بالقضية إلى 89 شخصا.

وأضافت: المرحلة الثانية من التحقيقات تمت في في 25 ديسمبر، واجه خلالها 96 مشبها بهم تهمة إنشاء وإدارة منظمة لارتكاب جرائم والغش في المناقصات العامة والرشوة، وكان من بين المتهمين بالقضية نجل أردوغان بلال.

وطالبت الحكومة التركية وقتها بضرورة استقالة الحكومة بالكامل بناء على تلك الفضيحة، إلا أن ما حدث كان العكس تماما، حيث تم نقل قيادات الشرطة التي أشرفت على التحقيقات وفصل بعضا منهم من مناصبه. و الضباط الجدد الذين تولوا ملف القضية أطلقوا سراح جميع المشتبه بهم ومن بينهم رضا ضراب. وبعد فترة أمر الرئيس التركي أردوغان بإغلاق ملف التحقيقات.