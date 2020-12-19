شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الرابع .. كورونا يتجاوز ألف إصابة في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

تجاوز العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية اليوم السبت حاجز الألف حالة لليوم الرابع على التوالي، في ظل استمرار حالات الإصابة الجماعية في جميع أنحاء البلاد، مما عمّق المخاوف من احتمال نقص أسرة المستشفيات المعدة لاستقبال المرضى ذوي الحالات الحرجة.

وأفادت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل 1053 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بما في ذلك 1029 حالة إصابة محلية، مما يرفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 48570 حالة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد حالات الإصابة اليومية 1000 حالة لأربعة أيام متتالية. وكان عدد الحالات اليومية قد وصل إلى أعلى مستوى له يوم الأربعاء الماضي مسجلًا 1078 حالة، ثم انخفض العدد إلى 1014 حالة في اليوم التالي، وعاد ليرتفع إلى 1062 حالة يوم الجمعة.