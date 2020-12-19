القطامي: تدابير وقائية احترافية نفذتها الإمارات لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة في دبي أن قوة الإمارات في التصدي لجائحة كوفيد 19، مستمدة من الرعاية الكريمة التي توليها قيادتنا الرشيدة للناس، وصحتهم، مشيراً إلى العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها واعتمادها على مستوى دبي ضمن جهود الدولة بشكل عام، وكان ذلك منذ اللحظة الأولى لظهور الفيروس عالمياً، من بينها تشكيل لجنة عليا للأزمات والطوارئ في دبي، وفقا للبيان.



وعن أبرز التدابير التي اتخذتها دبي في مواجهة الجائحة، على مستوى الحماية والوقاية أشار القطامي إلى أن دبي، ثبتت أجهزة حرارية في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، كما نشرت مراكز الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا في جميع مناطقها، إلى جانب تسيير فرق طبية للفحوصات الاستباقية في المناطق السكنية عالية الكثافة، كما تم رفع الطاقة الاستيعابية للفحوصات لأكثر من 80 ألف فحص يومياً، وخصصت 89 فندقاً ومبنى للعزل والحجر الصحي، وقبل ذلك وفرت جميع وسائل ومستلزمات الحماية والوقاية للعاملين في خط الدفاع الأول من الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين، وجميع المنتسبين لخط الدفاع الأول من الجهات الأخرى.

وأشار القطامي إلى أن هيئة الصحة اتخذت العديد من التدابير منذ بداية تفشي الجائحة منها رفع الكفاءة التشغيلية للمستشفيات والمراكز الصحية، وتأسيس مستشفى ميداني في وقت قياسي بسعة 5 آلاف سرير، منوهاً بأن الهيئة لديها 40 بروتوكولاً علمياً وطبياً في العلاج وأنظمة الرعاية الصحية.

أوضح أن القطاع الصحي في دبي أجرى 151 بحثاً علمياً متخصصاً في كوفيد-19، تناول التشخيص والوقاية والعلاج، وذلك من أطباء وخبراء في مستشفيات الهيئة والقطاع الصحي الخاص، وتمت الموافقة على 129 منها، وحصلت من بينها 5 أبحاث على التحكيم العلمي العالمي، وتم نشرها وتعميمها دولياً في النشرات والدوريات والمراجع.

وقال معاليه إن هيئة الصحة في دبي وفرت الرعاية المتكاملة والشاملة لأفراد المجتمع مع بداية الجائحة وخلال ذروتها وحتى اليوم، مؤكداً أن مواجهة جائحة كوفيد-19، لم تؤثر في التزام الهيئة أو القطاع الصحي بشكل عام في توفير جميع الخدمات الطبية لأفراد المجتمع والمرضى، وضرب مثالاً على ذلك، في استقبال العيادات التخصصية بمستشفيات ومراكز الهيئة لقرابة 2 مليون مراجع هذا العام، إلى جانب إجراء أكثر من 100 ألف عملية جراحية كبرى.

تمكنت هيئة الصحة، على الرغم من ظروف الجائحة، من توفير 43 ألف وحدة دم للحالات الطارئة، وتوصيل مليون و400 ألف عبوة دواء للمرضى في منازلهم، كما قدمت أكثر من 60 ألف استشارة ضمن منظومة التطبيب عن بعد.