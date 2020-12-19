شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرض حجر في كل أنحاء إيطاليا من 21 ديسمبر إلى 6 يناير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن رئيس وزراء إيطاليا، إحدى الدول الأكثر تضرّرًا من جائحة كوفيد-19، مساء الجمعة فرض حجر في فترة أعياد نهاية السنة يمتدّ من 21 ديسمبر حتّى 6 كانون يناير.



وقال رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، إثر جلسة لمجلس الوزراء، إنّه سيتمّ خلال هذه الفترة غلق المتاجر والحانات والمطاعم، على أن يُمنع أيضًا التنقّل من منطقة إلى أخرى، وإنّه سيُسمح مبدئيًا لفردٍ واحد من كلّ عائلة بالخروج مرّة واحدة باليوم

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