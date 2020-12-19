شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحصّن الفئات الأساسية بلقاح كورونا خلال الشتاء والربيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول كبير في قطاع الصحة بالصين خلال إفادة السبت إن بلاده ستسعى إلى تطعيم كل الفئات الأساسية، بما في ذلك عمال قطاع التوريد المرتبط بأجهزة تبريد والجمارك والرعاية الصحية والأسواق والنقل العام، بلقاح فيروس كورونا خلال فصلي الشتاء والربيع.

وقال تسنغ يي شين مدير مجموعة العمل المكلفة بتطوير لقاحات للوقاية من فيروس كورونا إن الصين ستستخدم برنامج اللقاح لبناء «مجموعة حماية» تقدم مناعة نشطة للمجتمع.

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