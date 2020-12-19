شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تتخطى حاجز عشرة ملايين إصابة بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند حاجز عشرة ملايين حالة السبت وهو الثاني على مستوى العالم وذلك رغم تراجع الأعداد اليومية للإصابات بشكل حاد منذ ذروتها في منتصف سبتمبر/ أيلول.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة السبت تسجيل 25152 إصابة جديدة و347 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأودى الفيروس بحياة 145136 فرداً في البلاد.

وكانت الإصابات اليومية وصلت لذروتها في سبتمبر/ أيلول قرب 98 ألف حالة لكنها تسجل في الفترة الحالية نحو 27 ألفاً في المتوسط.

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