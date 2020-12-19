شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين السبت إن البر الرئيسي سجل الجمعة 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعاً من 12 إصابة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية إن 14 من الحالات الجديدة قادمة من الخارج.

وأضافت اللجنة أنها رصدت 16 حالة إصابة خالية من الأعراض يوم الجمعة إرتفاعاً من 11 حالة في اليوم السابق.

ويصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 86806 بينما يظل عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.

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