الثامن من شباط موعدا لانطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

رياضة 2020-12-19 | 06:36 المصدر: 177 مشاهدة

أكد منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم السبت انطلاق البطولة في الثامن من فبراير شباط متأخرة عن موعدها الأصلي بثلاثة أسابيع وذلك بعد شهور من التكهنات بشأن موعد أولى البطولات الأربع الكبرى في 2021.



وقال مدير البطولة كريج تايلي في بيان "ستكون هذه النسخة من بطولة أستراليا المفتوحة تاريخية على العديد من الأصعدة". وكان انطلاق البطولة مقررا في الأصل يوم الثامن عشر من يناير كانون الثاني 2021 لكن المنظمين دخلوا في مفاوضات مطولة مع الحكومة الاسترالية بخصوص إجراءات السلامة المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا ، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.وقال مدير البطولة كريج تايلي في بيان "ستكون هذه النسخة من بطولة أستراليا المفتوحة تاريخية على العديد من الأصعدة". وأضاف قائلا "للمرة الأولى في أكثر من مئة عام ستبدأ أستراليا المفتوحة في فبراير، ونتطلع إلى أن نقدم للاعبين ما نؤمن بأنها ستكون أفضل تجاربهم في اللعب خلال 2021". » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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