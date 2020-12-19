شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آليات التحقق من بيانات المستخدمين ومقدمى خدمات النقل البرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 87 لسنة 2018 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، آليات التحقق من بيانات المستخدمين ومقدمي الخدمة، وفيما يلى نستعرض هذه الآليات.

التحقق من بيانات المستخدمين ومقدمي الخدمة:

تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة بما تصدره الجهات المعنية والجهاز التنظيم الاتصالات من إجراءات للتحقق من بيانات المستخدمين ومقدمي الخدمة وعلى الأخص ما يلي:

بيانات مؤد والخدمة (السائقين - الوكلاء): يتم التحقق من بيانات السائقين أو الوكلاء عن طريق الرقم القومي من خلال ربط شبكة الشركات المرخص لها بجهاز الاتصالات.

بيانات المستفيدين من الخدمة يتم التحقق من بيانات مستخدم الخدمة عن طريق رقم التليفون المحمول من خلال ربط شبكة المرخص له مع جهاز تنظيم الاتصالات وفي حالة التطابق يتم استكمال عملية التسجيل والاحتفاظ بكافة البيانات المشار بالإضافة إلى تاريخ تحديث الخط والرقم المميز للجهاز.

بيانات رخص السائقين / المركبات: يتم التحقق من بيانات الرخص عن طريق رقم الرخصة من خلال ربط شبكة المرخص له بجهاز تنظيم الاتصالات وفي حالة المطابقة

يتم استكمال عملية التسجيل كروت / تصاريح التشغيل: يتم التحقق من بيانات كروت / تصاريح التشغيل من خلال ربط شبكة المرخص له بشبكة الجهة المعنية وفي حالة المطابقة تستكمل عملية التسجيل.