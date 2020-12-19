​"محمد وبسنت".. تفاصيل فيديو شغل رواد مواقع التواصل

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد حسام الشرقاوي، والد الطفل محمد، الذي انتشرت فيديوهاته عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتسبب في جدل واسع اشتهر إعلاميًا بـ"بسنت ومحمد"، إن فيديوهات ابنه ليست مفبركة.

وقال الشرقاوي عبر عدة تقارير صحفية، إنه منذ انتشار هذه الفيديوهات على الإنترنت، استقبل الكثير من الصحفيين والإعلاميين في منزله، مضيفًا: "تأكدوا بأنفسهم أنني لم أفبرك هذه الفيديوهات، بل هي فيديوهات حقيقية نابعة من تعبير ابني".

وأكد الشرقاوي أن فيديوهاته الشخصية كانت تحقق مشاهدات أكثر من فيديو ابنه الذي أثارت الجدل، مشيرًا إلى أن ابنه ظهر في العديد من حلقات أحد البرنامج التي يقدمها هو على موقع "يوتيوب"، وأدار حوارًا مع العديد من الفنانين منهم ميسرة وسامح الصريطي ونجوى فؤاد، وغيرهم.

من جانبه أكد الطفل محمد أنه كان حزينًا بسبب تصرف صديقه الذي قال إنه اختطف الطفلة "بسنت" التي كان يحبها، مضيفًا أنها عادت له وانتهت الأزمة.

من ناحية أخرى، أدان المجلس القومي للطفولة والأمومة، واقعة استغلال طفل من قبل والده وهو مطرب شعبي، بنشر "فيديوهات مسيئة" على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى واقعة نشر فيديوهات تحت عنوان: "محمد وبسنت وياسين".

وأعلن المجلس في بيان اليوم الجمعة، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيث تقدم ببلاغ لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة.

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