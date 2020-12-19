صندوق النقد الدولي يوافق على مساعدة بقيمة 1.67 مليار دولار لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن صندوق النقد الدولي، مساء أمس الجمعة، عن صرف شريحة مساعدات ثانية بقيمة 1.67 مليار دولار لمصر، في إطار برنامج لدعمها.
وقال المجلس التنفيذي للصندوق في بيان، إن إجمالي الأموال المنصرفة لمصر في إطار اتفاق ائتماني مدته 12 شهرًا بلغ 3.6 مليار دولار.
وكان وزير المالية المصري محمد معيط قال الشهر الماضي، أن مصر تتوقع أن تحصل على شريحة أخرى بقيمة 1.6 مليار دولار ضمن قرض من صندوق النقد الدولي بحلول نهاية ديسمبر.
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