البرازيل تسجل 823 وفاة بكورونا

سيف اليزيد - أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 823 وفاة بفيروس كورونا و52544 حالة إصابة جديدة على مدار أربع وعشرين ساعة.

وأودت الجائحة حتى الآن بحياة 185 ألفا و650 برازيليا إجمالا، وأصابت أكثر من سبعة ملايين.

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