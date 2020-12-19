عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد فايزر.. أمريكا تجيز لقاح مودرنا للاستخدام الطارئ

السبت 19 ديسمبر 2020

الخليج 365

أعطت الولايات المتحدة، الجمعة، الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة موديرنا بشكل طارئ ضدّ فيروس كورونا، وفق على ما أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.



وبذلك، يُصبح لقاح موديرنا ثاني لقاح تتمّ الموافقة عليه في الولايات المتحدة بعد لقاح فايزر-بايونتيك، على أن يُستخدم في إطار حملة التلقيح الضخمة التي بدأت الاثنين في البلاد.

وقال رئيس إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان إنّه "مع توافر لقاحَين الآن للوقاية من كوفيد-19، تكون إدارة الغذاء والدواء الأمريكيّة قد اتّخذت خطوة أخرى حاسمة في مكافحة هذه الجائحة".

وجاء في تغريدة على حساب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في تويتر أنها سمحت بإعطاء اللقاح لمن هم فوق 18 عاما من العمر.