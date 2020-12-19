- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فايزر.. أمريكا تجيز لقاح مودرنا للاستخدام الطارئ والان مع التفاصيل
بعد فايزر.. أمريكا تجيز لقاح مودرنا للاستخدام الطارئ
السبت 19 ديسمبر 2020
أعطت الولايات المتحدة، الجمعة، الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة موديرنا بشكل طارئ ضدّ فيروس كورونا، وفق على ما أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
وبذلك، يُصبح لقاح موديرنا ثاني لقاح تتمّ الموافقة عليه في الولايات المتحدة بعد لقاح فايزر-بايونتيك، على أن يُستخدم في إطار حملة التلقيح الضخمة التي بدأت الاثنين في البلاد.
وقال رئيس إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان إنّه "مع توافر لقاحَين الآن للوقاية من كوفيد-19، تكون إدارة الغذاء والدواء الأمريكيّة قد اتّخذت خطوة أخرى حاسمة في مكافحة هذه الجائحة".
وجاء في تغريدة على حساب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في تويتر أنها سمحت بإعطاء اللقاح لمن هم فوق 18 عاما من العمر.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فايزر.. أمريكا تجيز لقاح مودرنا للاستخدام الطارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.