جريفيث يرحب بتشكيل الحكومة اليمنية: خطوة محورية نحو الحل

السبت 19 ديسمبر 2020

اعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث تشكيل الحكومة اليمنية بأنها خطوة محورية نحو حل سياسي دائم للصراع.



ورحّب جريفيث في بيان صحفي، بالتطورات الإيجابية في تنفيذ اتفاق الرياض بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة.

وهنأ المبعوث الأممي، الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وأطراف اتفاق الرياض وكافة الأحزاب والمكونات السياسية التي دعمت هذه العملية وساهمت فيها، كما هنأ المملكة العربية السعودية بنجاح المفاوضات لتنفيذ الاتفاق.

وقال جريفيث، إن تشكيل الحكومة " خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار وتحسين مؤسسات الدولة ورفع مستوى الشراكة السياسية، وهي أيضًا خطوة محورية نحو حل سياسي دائم للصراع في اليمن."

وطالب المبعوث الأممي بضرورة القيام بالمزيد من العمل لإشراك المرأة اليمنية في الحكومة ومناصب صنع القرار خاصةً في أعقاب السابقة التاريخية التي حددها الانتقال السياسي في اليمن من خلال مؤتمر الحوار الوطني، في إشارة إلى عدم وجود أي وجوه نسائية بالحكومة منذ نحو عقدين.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قرارا جمهوريا بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور معين عبدالملك، بناء على اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية، أن قرارا جمهوريا قضى بتشكيل حكومة الكفاءات برئاسة معين عبدالملك من 24 حقيبة وزارية وبمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وذهبت الحقائب السيادية إلى أحمد عوض بن مبارك كوزير للخارجية وشئون المغتربين، وتعيين الفريق الركن/محمد المقدشي وزيراً للدفاع، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام والثقافة والسياحة، واللواء إبراهيم حيدان وزيرا للداخلية.