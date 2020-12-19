عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سلالة كورونا أشد خطورة.. وجونسون يستدعي كبار الوزراء

السبت 19 ديسمبر 2020

الخليج 365

ذكرت صحيفة تلجراف أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استدعى كبار الوزراء مساء الجمعة لمناقشة سبل احتواء سلالة جديدة من فيروس كورونا توصف بأنها أشد خطورة.



وأضافت الصحيفة أن من المحتمل تشديد قيود مكافحة الفيروس اعتبارا من السبت مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة قد تشمل قيودا على التنقل والسفر بين جنوب شرق انجلترا، بما فيها العاصمة لندن، وباقي أنحاء البلاد.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء إنه لا يمكنه التعليق بعد على التقرير.

وذكرت الصحيفة أيضا أن مسؤولين من الحكومة يتوقعون إقرار لقاح للوقاية من كوفيد-19 طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد يوم 28 أو 29 ديسمبر كانون الأول مما قد يسهم في تسريع حملة التطعيم.

وقال جونسون، الجمعة، إنه يأمل في أن تتفادى انجلترا فرض إجراءات عزل عام للمرة الثالثة بعد عيد الميلاد.