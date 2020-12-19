لتجنب الإغلاق.. الكونجرس الأمريكي يمرر مشروع قانون تمويل لمدة يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

أقر مجلسا الكونجرس الأمريكي، يوم الجمعة مشروع قانون تمويل حكومي لمدة يومين لتجنب تعرض الحكومة لإغلاق جزئي. ويجب أن يوقع الرئيس دونالد ترامب على مشروع القانون قبل الموعد النهائي في منتصف الليل لتجنب الإغلاق. وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بالإجماع كما أقره مجلس النواب بأغلبية 320 إلى 60 صوتًا.​

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