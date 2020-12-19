شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرة في كربلاء ضد سلاح الميليشيات المتفلت والان نبدء بالتفاصيل
وفيما أعلن متظاهرون في كربلاء إنهاء اعتصامهم بعد أكثر من 400 يوم من الاحتجاجات المطالبة بالحقوق المدنية والسياسية، انطلقت مسيرة للمتظاهرين في المحافظة من ساحة التربية وسط المدينة إلى مجسر الضريبة.
وبحسب «السومرية نيوز»، استنكر المتظاهرون اغتيال الناشط صلاح العراقي، وطالبوا بحصر السلاح بيد الدولة وانتقدوا وعود الحكومة بمحاسبة قتلة المحتجين والنشطاء.
وفي محافظة ذي قار عادت حركة الاحتجاجات، الجمعة، بشكل قوي بعد أيام من إنهاء الاعتصامات، وفُتحت الطرق في ساحة الحبوبي المقر الرئيس لتجمع المتظاهرين طوال الأشهر الماضية.
ووفقًا لـ«النبأ» العراقي، ذكر مصدر من داخل التظاهرات أن ساحة الحبوبي المقر الرئيس للتظاهرات في الناصرية شهدت انطلاق احتجاج للمطالبة بالحقوق المدنية والسياسية. وأضاف المصدر: إن المتظاهرين طالبوا القوات الأمنية بالوقوف مع المواطنين، والكشف عن المندسين بغية تنظيم التظاهرات وعدم خروجها عن مسارها السلمي.
كانت هذه تفاصيل خبر تظاهرة في كربلاء ضد سلاح الميليشيات المتفلت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.