شكرا لقرائتكم خبر عن «توك توك» مفخخ يقتل ويصيب العشرات بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
وحدث التفجير خلال حلقة لتلاوة القرآن في مديرية غيلان بمحافظة غزني، مخلفًا 12 طفلًا بين القتلى.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن المعلومات الأولية تشير إلى زرع المتفجرات في عربة توك توك.
وقال المتحدث باسم حاكم ولاية غزنة وحيد الله جمعة زاده «وقع الانفجار خلال تجمّع في منطقة غيلان» في الولاية، مضيفًا إن 11 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب 20 بجروح.
وقبل ثلاثة أيام أسفر هجومان في العاصمة الأفغانية كابول، أحدهم بتفجير قنبلة والثاني بإطلاق نار، عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، من بينهم نائب حاكم الولاية.
وتتعرض عدة مناطق في أفغانستان لهجمات عديدة، وغالبًا ما تتبناها «طالبان»، والأسبوع الماضي قتل عشرات المقاتلين من حركة طالبان خلال معارك عنيفة بين القوات الأفغانية والمتمردين الذين هاجموا نقاط تفتيش في ولاية قندهار، معقل الحركة، جنوب أفغانستان.
وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان «أن قوات الأمن صدت الهجوم وقتلت 51 إرهابيًا وجرحت تسعة آخرين».
كانت هذه تفاصيل خبر «توك توك» مفخخ يقتل ويصيب العشرات بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.