شكرا لقرائتكم خبر عن 1616 مصاب بكورونا و58 وفاة جديدة في تونس والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و58 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ 117 الفا و 582 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4 آلاف و 90 وفاة.

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