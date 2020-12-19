فرنسا تشيد بمجلس النواب الليبي في دعم عملية السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جددت سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دو هيلين حرص بلادها على دعم الاستقرار في البلاد وأهمية دور مجلس النواب في دعم عملية السلام.

وبحثت السفيرة الفرنسية مع رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري في اتصال هاتفي آخر المستجدات السياسية.



كما تناقش الجانبان حول سبل دعم جهود التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا وإيجاد حل للأزمة عبر الحوار السياسي.

وحذر العقوري من خطورة التصعيد في ليبيا على استقرار وأمن منطقة جنوب المتوسط والساحل، مستعرضاً في ذات الصدد عمل لجنة الخارجية بمجلس النواب على ملف الهجرة غير الشرعية.

وأكد العقوري على أهمية خلق الظروف المناسبة لنجاح الانتخابات وأبرزها معالجة الوضع الأمني، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية التنسيق المشترك مع الجانب الفرنسي لدعم الاستقرار في ليبيا.





وعبر العقورري عن حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات مع فرنسا في جميع المجالات، خاصة ما تقوم به السفارة من دور هام في هذه الظروف لتعزيز التعاون مع الجانب الليبي.

وفي سياق آخر التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح الجمعة رئيس جمهورية غينيا كوناكري “ألفا كوندي”.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق فقد بحث صالح مع كوندي بالعاصمة كوناكري عددا من القضايا والملفات والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.