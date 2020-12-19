شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الحكومة اليمنية الجديدة تنفيذاً لـ«اتفاق الرياض» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن ”الخليج 365”:

أبصرت الحكومة اليمنية الجديدة، النور مساء أمس الجمعة، برئاسة معين عبد الملك سعيد، وذلك بعد استكمال تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض. وقال عبد الملك: «إن إعلان حكومة كفاءات سياسية مؤلفة من 25 وزيراً يأتي تتويجاً لجهود دول تحالف دعم الشرعية وتكاتف القوى السياسية والاجتماعية».

وأضاف في تغريدات في موقعه على «تويتر» أن الحكومة المعلنة أمام مسؤوليات تاريخية ومهام عاجلة وشاقة تستدعي العمل الجاد والحازم والرؤية الوطنية الواسعة والبرنامج السياسي والاقتصادي الواضح والسليم والإرادة الصلبة لاستكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار وبناء المؤسسات وتنمية الموارد ومواجهة الفساد وتحسين الخدمات.

وأوضح: «إن حكومة الكفاءات السياسية الجديدة المرتقبة، ستعمل وفق نهج مختلف وشامل لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة».

وأضاف أن الحكومة ستعمل على وحدة الصف الوطني في توحيد القرار العسكري والأمني بما يساعد على التسريع في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

في غضون ذلك، تواصلت، أمس، المواجهات المسلحة بين قبائل «بني نوف» إحدى القبائل البارزة بمحافظة الجوف وميليشيات الحوثي في مدينة الحزم عاصمة المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأفادت مصادر قبلية بالجوف ل«الخليج» بأن مساعي وساطة تزعمتها وجاهات قبلية موالية للحوثيين فشلت في نزع فتيل التوتر وإقناع قبائل «بني نوف» بالتراجع عن التصعيد المسلح ضد الميلشيات الانقلابية بسبب إصرار الأخيرة على تسليم الحوثيين مشرف حوثي متهم بقتل أحد أبنائها ويدعي «المتهم بقتل الضحية» محمد جويعد زبران أثناء مروره بنقطة تفتيش استحدثتها الميلشيات في المدخل الشرقي لمدينة «الحزم» مركز المحافظة. ولفتت المصادر إلى أن مسلحين من قبائل «بني نوف» سيطروا على نقطة التفتيش وأجبروا عناصر الميليشيات التي كانت تتمركز فيها على الفرار بعد مداهمتهم للنقطة.

وأشارت إلى أن تعزيزات من قبائل متاخمة توافدت للمشاركة في القتال إلى جانب قبائل «بني نوف» وهو ما اضطر الحوثيين إلى إرسال تعزيزات لمنع تحول المواجهات الطارئة إلى انتفاضة قبلية واسعة ضد الميلشيات.

من جانب آخر، ذكرت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الجمعة، أنها دمرت لغماً بحرياً زرعه الحوثيون، جنوب البحر الأحمر. وقال التلفزيون السعودي، نقلاً عن التحالف، إن اللغم، الذي جرى تدميره، صنع في إيران.

وأعلن الدفاع المدني السعودي عن سقوط 3 مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان دون إصابات.

وأكد المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن أحد المقذوفات سقط في أرض فضاء بمسافة تبعد 197 متراً عن مستشفى الحرث العام، فيما سقط مقذوفان في أرض فضاء ولم ينتج أي إصابات أو أضرار، مشيراً إلى أنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.