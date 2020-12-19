شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: عـدد الراغبيـن فـي التطعيـم تجـاوز 300 ألـف شـخص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، أن عدد المسجلين الراغبين في التطعيم بلقاح «فايزر» ضد كورونا في تطبيق «صحتي» تجاوز 300 ألف شخص، خلال ثلاثة أيام منذ إطلاق التسجيل في المملكة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار «أنه سيتم توزيع اللقاح حسب احتياج كل منطقة خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، فيما سيتم إطلاق التطعيم في جميع مناطق ومحافظات المملكة خلال يناير».

وحول تسجيل لقاحات أخرى ضد كورونا، قال جوخدار: «إن هناك نية لاعتماد أي لقاح موجود وجاهز»، مشيراً إلى أن آلية ذلك «تتمثل في قيام المصنع برفع الأوراق البحثية للتسجيل، وهناك اشتراطات للاعتماد في هيئة الغذاء والدواء، ومتى ما تم اعتماد أي لقاح آخر ضد كورونا غير لقاح فايزر، فسيكون هناك شراء مباشر من الدولة، ولن تكون هناك مفاضلة بين لقاح فايزر وغيره من اللقاحات المعتمدة؛ لأنها ستكون آمنة وفعالة وأكملت الدراسات السريرية».

وتتوقع المملكة وصول شحنات إضافية من لقاح فايزر خلال يومي الأحد والاثنين.

وتعتزم الصين من جانبها بدء برنامج لتطعيم المواطنين في مقاطعة سيتشوان النائية جنوب غربي البلاد أوائل العام المقبل. وتلقى ما لا يقل عن مليون شخص بالفعل تلقيحاً في الصين بعد الموافقة على لقاحين تحت التجربة «للاستخدام في حالات الطوارئ»، لكن حتى الآن يقتصر الأمر على المجموعات ذات الأولوية مثل موظفي الدولة والطلاب الدوليين.

وقال مسؤولون، الخميس، إن 118 ألف جرعة لقاح وصلت إلى المقاطعة حتى الآن، مع خطط لتلقيح جميع الفئات المعرضة للخطر بحلول 5 شباط/فبراير، قبل تعميم البرنامج على بقية السكان. وسيتشوان هي أول مقاطعة تحدد جدولًا زمنياً لخطط التطعيم لعامة الناس. وقالت لجنة الصحة الصينية، إن البر الرئيسي سجل، الخميس، 12 إصابة جديدة ارتفاعاً من سبع حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة، إن 11 من الحالات الجديدة قادمة من الخارج. وأعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 22,890 إصابة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى تسعة ملايين و980 ألفاً. وسجلت الهند ثاني أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة، لكن الحالات تراجعت بشكل مطرد منذ أن بلغت ذروتها في سبتمبر/أيلول.

في غضون ذلك أعلن مستشار علمي كبير للحكومة الفرنسية، أن الحياة قد تعود إلى طبيعتها قبل خريف 2021؛ لأن طرح واستخدام اللقاحات الواقية من كورونا قد يستغرق وقتاً أطول مما كان متصوراً في بادئ الأمر. وقال خبير المناعة جان فرانسوا ديلفريسي لتلفزيون «بي أف أم»، إن «اللقاحات أمل كبير، لكن الإمكانيات المتعلقة بالتطعيم في فرنسا وأماكن أخرى بأوروبا، ضعيفة، وتعني أننا نحتاج إلى وقت».

وأضاف أن «إنتاج اللقاحات سيكون أبطأ مما كان متوقعاً قبل 15 يوماً أو ثلاثة أسابيع، ولكن دون مواجهة نقص في اللقاح». وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الأربعاء الماضي، إن الفرنسيين قد يبدؤون تلقي لقاح كورونا الذي طورته شركتا فايزر وبيونتك في الأسبوع الأخير من ديسمبر، إذا وافق الاتحاد الأوروبي على استخدامه الأسبوع المقبل.

(وكالات)