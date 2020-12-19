شكرا لقرائتكم خبر عن السودانيون يحيون اليوم الذكرى الثانية لثورة ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: ”الخليج 365”، وكالات

تنطلق اليوم مسيرات احتفالية واحتجاجية في السودان بمناسبة الذكري الثانية لثورة ديسمبر، وسط إصرار وعزيمة مختلف القوى السياسية على تحقيق أهداف الثورة.

وأكد أحمد بطران عضو حركة لجان المقاومة «حلم»، أن انطلاق مسيرة ذكرى ثورة 19 ديسمبر، تعد امتداداً للمواكب التي أسقطت النظام البائد والتي بدأت من الولايات وهتفت «حرية– سلام – وعدالة» وتجديداً للثورة وتحسيناً لحياة الناس المعيشية.

وشدد على أهمية العودة للعمل بالوثيقة الدستورية، وطالب بدعم مؤسسات الحكم الانتقالي واستكمال مسيرة البناء وتشكيل المجلس التشريعي، إضافة إلى تكوين حكومة كفاءات، مناشداً رئيس الوزراء بتصحيح الأوضاع وفتح الكباري لمواكب مسيرة اليوم وعدم الاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات لأن حراك اليوم هو حراك سلمي مدني حضاري، قاصداً الضغط على الحكومة لتحقيق تطلعات الشعب، مشيراً إلى أن أهداف الثورة صاحية وباقية وستمتد.

ومن جانبها، شددت لجان المقاومة بالولاية الشمالية على ضرورة تنفيذ أهداف ومطالب ثورة ديسمبر المتمثلة في المحاكمة الفورية لكل من شارك في فض الاعتصام، ودعت إلى تكوين مجلس تشريعي ثوري يمثل كل أطياف الثورة السودانية.

وأكدت أن الثورة محروسة بنبض الشارع وأنها ستعمل على استكمال مهامها وتحسين حياة الناس المعيشية وضبط الأسعار والأسواق، وضرورة ولاية حكومة الثورة على موارد الدولة.

وسارعت وزارة الداخلية بالتأكيد على جاهزية قوات الشرطة لتأمينها واتخاذ كافة التدابير والتحوطات اللازمة لمنع كافة مظاهر التفلتات وتمكين المشاركين من التعبير السلمي عن مواقفهم، وراهنت على استصحاب وعي وإدراك جموع الشعب لتفويت الفرصة على المندسين.

من جهته، ترأس النائب العام اجتماعاً ضم وزير الداخلية ووزير الحكم المحلي ووالي الخرطوم وعدداً من قيادات الشرطة بإداراتها المختلفة، وذلك لبحث تأمين المسيرات الاحتفالية بذكرى ثورة 19 ديسمبر.

وقد أمن الاجتماع على حق التظاهر السلمي ومشروعية المواكب السلمية والحقوق التي نصت عليها الوثيقة الدستورية ووردت بشكل مفصل في وثيقة الحقوق الأساسية التزام الدولة بحماية المواكب السلمية.

وسارع النائب العام تاج السر الحبر، في قرار مهم، بمنع قوات الشرطة من استخدام الرصاص أو الغاز المسيل للدموع في المسيرات، وعلل القرار باستصحاب «مبدأ الحق في التعبير السلمي وتقديم المطالب السلمية لجهات الاختصاص». وثمن النائب العام دور الشرطة في تأمين المواكب وحماية الأنفس والأرواح والممتلكات.

وقال إن الضوابط المذكورة كفيلة بحماية الحق الديمقراطي والدستوري للمواكب، وحذر في ذات الوقت من استغلال المواكب لتحقيق أجندة تضر بأمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

بدوره، أعلن مجلس الوزراء عن عطلة رسمية، بمناسبة ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة، وهو قرار عادي، فضلاً عن أن اليوم يصادف العطلة الأسبوعية للدوائر الحكومية، لكن البعض عده دافعاً إضافياً لتكريس عدم الخروج للشارع.